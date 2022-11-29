أمريكية تعثر على والديها بعد نصف قرن من اختطافها

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تمكنت سيدة أمريكية من العثور على والديها ولم شملها مع أسرتها بعد مرور نصف قرن من اختطافها.

واختطفت ميليسا هايسميث عندما كانت رضيعة؛ لكن أسرتها لم تفقد الأمل وظلت تبحث عنها طيلة هذه السنين الطويلة، قبل أن يجتمع شملهم في نوفمبر الجاري بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

واستطاعت الابنة الوصول إلى والديها؛ بفضل إجراء فحص الحمض النووي، إلى جانب شخص مختص في الأنساب والعائلات، فيما لا يزال الغموض يحيط بتفاصيل اختفائها.

من جهتها، أوضحت شرطة مدينة نورت وورث أن القضية تعرضت للتقادم القضائي؛ لكن التحقيق سيتواصل فيها رغم ذلك.

وكانت ميليسا اختفت عام 1971 في شهرها الـ21 حيث أخذتها مربية لحضانتها بطلب من أمها التي تعمل نادلة في مطعم، ثم توارت عن الأنظار.