أمسيات “عام الشعر العربي” تواصل حضورها في خيمة “موسم رمضان”

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أقيمت أمسية شعرية لمبادرة “عام الشعر العربي 2023” في الخيمة الرمضانية التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن فعاليات موسم رمضان 1444هـ؛ وذلك في المنطقة الواقعة بين طريق الملك فهد وطريق العليا العام، مقابل مركز الملك عبد الله المالي من الجهة الشرقية.

وأحيا الأمسية نخبة من الشعراء البارزين، وهم: محمد الجلواح، ومنى البدراني، وسعود الصميلي، ليشنفوا مسامع زوار الخيمة الرمضانية بإبداعاتهم الأدبية في عدد من الأغراض الشعرية.

واستهل الأمسية الشاعر الجلواح؛ العضو المؤسس في مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي، بعددٍ من قصائده كان أحدثها قصيدة “علم النور والحسام” التي تغنى بها -في العلم السعودي- وفيها يقول: “اطو ما شئت من بيارق شتى، إنما بيرقي أنا ليس يطوى” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعقبته البدراني؛ الملقبة بخنساء المدينة، رئيسة اللجنة الأدبية في رواق المدينة؛ إذ أنشدت “رمضان أقبل والحنين ينادي، يا واسع الرحمات خيرك زادي” في قالب ابتهالات شعرية بهيّة، وعززتها بقصائد أخرى عن الحنين والوجد.

في حين تغنى الشاعر الشاب الصميلي الفائز بالمركز الأول في جائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي للمرحلتين الثانوية والجامعية، أمام زوّار الخيمة بمجموعة من قصائده الوطنية والاجتماعية وسط حفاوة بالغة من الحاضرين.

يذكر أنّ وزارة الثقافة تسعى من خلال موسم رمضان وعبر فعالياته الثقافة والاجتماعية والرياضية؛ إلى تعزيز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة السعوديين ووجدانهم، وتأصيل الثقافة السعودية وإبراز مظاهرها، إلى جانب حفظ الموروث الثقافي الوطني وإحيائه والتعريف به.