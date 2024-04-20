أمسية عن “الأطباء الأدباء” بمقهى الشريك الأدبي بتبوك

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أقام مقهى الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بمنطقة تبوك أمس، أمسية بعنوان ” أطباء المهنة أدباء الهوى ” قدمها الطبيب والشاعر الدكتور طارق بن محمد شقران، بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي والإعلامي بالمنطقة.

وتطرق ” الشقران ” إلى أوجه التكامل بين العلم والأدب، والجوانب المختلفة من العملية الإبداعية لدى الأطباء، قائلاً:” إذا كان الأدب تعبيراً كتابياً عن معاناة الإنسان فالطبيب يرى معاناة الإنسان تتكرر أمامه على شكل قصة، فالمريض يشكو النزاع بين صحته وعلته، بين ماضيه وحاضره، ويكون الطبيب غالباً بطل الخير في قصته، ويرى كل شيء يستحق أن يكتب عنه، ولذا فإن التكامل بين المهنتين لا حدود له، مستعرضاً تجربته الثرية في مجال كتابة الشعر وعلاقته الوجدانية به.

وفي الختام فتح باب المداخلات التي أثرت النقاش حول الموضوعات الأدبية المطروحة.