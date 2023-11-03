أمطار “الوسم” تروي شعاب وأودية وهضاب منطقة “التيسية” بمحمية الإمام تركي الملكية وترسم لوحات بانورامية

المناطق_واس

شكل هطول أمطار الخير والبركة التي حظيت بها محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية هذه الأيام، لوحة طبيعية بانورامية مميزة من جمال الطبيعة بمنطقة “التيسية” داخل نطاق المحمية.

ورصدت “واس” هطول الأمطار التي سقت وروت جغرافية المحمية التي تضم تنوعاً تضاريسياً فريداً من نوعه في نطاقها،كالهضاب العملاقة، والمناطق والكثبان الرملية الذهبية، والشعاب والأودية التي تكتنف المياه العذبة، وتخرج من أرضها أشهر النباتات، والأشجار والشجيرات الصحراوية مثل نبات الغضا، وأشجار الطلح، والسمر، والأرطى، والعرفج، والشيح والقيصوم والأنواع الأخرى من النباتات والأشجار المتنوعة.