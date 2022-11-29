أمطار على منطقة تبوك

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تشهد منطقة تبوك منذ صباح اليوم، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على معظم مدن ومراكز وقرى المنطقة المنطقة، شملت جميع المحافظات, ومدينة تبوك ومركز بجدة ومركز شقري والبديعة ومركز الوز التابع لمحافظة حقل, ومركز الظلفة ونعمي ورحيب, فيما تواصل الحالة هطولها على محافظة تيماء ومراكزها.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أوصت الجميع بتوخّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى غدٍ الأربعاء.

وبيَّنت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك بأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة ورياحٍ نشطة السرعة، كما لا يُستبعد أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاءٍ من المنطقة.

كما أهابت المديرية العامة، بالجميع، توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.