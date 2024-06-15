أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة على منطقة جازان

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد.

كما نبه المركز من هطول أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الموج، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان، ومحافظتي الدرب، وجزر فرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.