أمطار متفاوتة الكميات على أجزاء من العاصمة

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تشهد العاصمة الرياض هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من المدينة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية المتوسطة حتى الساعة الـ 11 ليلاً على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة ومحافظات الدرعية، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.

وبحسب “الأرصاد” يتوقع أن يصاحب الحالة المطرية رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان الأودية، وصواعق رعدية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.