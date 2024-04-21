أمطار محايل.. المياة تغمر الشوارع وتجرف المركبات

المناطق_عمر آل قايد

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة أمس على محافظة محايل شملت معظم أرجاء المحافظه ؛ سالت على إثرها الاودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الرسمي المركز الوطني للأرصاد ‏أن الأمطار سجلت أمس 32 ملم كأعلى كمية أمطار على المنطقة الجنوبية، وذلك وفقاً للمحطات الهيدرولوجية.

وكشفت الحالة المطرية عن سوء تصريف مياه الأمطار بالشكل الذي يضمن عدم حدوث مثل ما حدث؛ من تضرر للمركبات والمنازل والطرق التي مُنِيت بشيء من الهبوط والتشقق الذي أضر بالمركبات، وزاد من إعاقة حركة السير بعد تكسرها والتهامها للمركبات.. وهرعت الجهات المعنية لمباشرة الحالة التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في منسوب المياه، والتي لم يشهد له مثيل.