أمطار وأجواء غائمة على العاصمة الرياض

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هطلت صباح اليوم أمطار على أجزاء متفرقة من العاصمة الرياض، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمة، الدرعية، ثادق ،حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الدوادمي، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، يصحبها رياح شديدة السرعة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.

من جانبه، دعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.