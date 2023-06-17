أمم إفريقيا.. غينيا الاستوائية تسقط تونس.. وتتأهل

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حجز منتخب غينيا الاستوائية الأول لكرة القدم، بطاقة العبور لكأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب تونس «1-0»، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة للتصفيات.

وسجل إيميليو نسو هدف المباراة الوحيد لغينيا الاستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن تونس، التي ضمنت تأهلها للنهائيات، ليتأهل بدوره إلى النهائيات التي تنطلق في يناير 2024.



ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا صاحب المركز الثالث.