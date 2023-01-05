“أمن الطرق” يحذر قائدي المركبات من أمطار رعدية ورياح نشطة بالرياض

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حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات في منطقة الرياض من أن المنطقة قد تشهد أمطارا رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت القوات مستخدمي الطرق بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لهذه الحالة الجوية، حيث يشمل التنبيه: العاصمة الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم.

ونوّهت بأن الحالة الجوية تشمل أيضاً: الحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والمزاحمية ورماح وضرما، مشيرةً إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر حرصاً على سلامة مستخدمي الطرق ومن حولهم.