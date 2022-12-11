“أمن الطرق” يُحذر مستخدمي الطرق في مكة وعسير من الأمطار والرياح

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حذّرت قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، مُستخدمي عدد من الطرق بمنطقتي مكة المكرمة وعسير من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت القيادة، أن الحالة الجوية في مكة المكرمة تشمل محافظات القنفذة والليث والمظيلف والشعيبة، فيما تشهد ذات الحالة الجوية محافظات النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط والربوعة بعسير.

وأهابت بقائدي المركبات في هذه المناطق أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة من حولهم من مستخدمي الطرق.