أميركا: نبحث معاقبة كوريا الشمالية بسبل جديدة لتسليحها روسيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تبحث في سبل جديدة لمعاقبة كوريا الشمالية لتزويدها روسيا بالسلاح.

جاء ذلك، بعدما اتهمت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم، كوريا الشمالية بتزويد روسيا سرا بقذائف مدفعية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، لشبكة CNN “معلوماتنا تشير إلى أن جمهورية كوريا الشمالية تزود سرا الحرب الروسية في أوكرانيا بعدد كبير من قذائف المدفعية”.

كما أضاف “كوريا الشمالية نفت علانية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عزمها تزويد روسيا بالذخيرة”، موضحاً أن بيونغ يانغ تقوم بالتعتيم على الوجهة الحقيقية لشحنات الأسلحة من خلال إظهارها وكأنها ترسل إلى دول أخرى مثل شمال إفريقيا.

وأكد كيربي أن واشنطن ستواصل مراقبة ما إذا كانت تلك الشحنات قد تم استلامها بالفعل.

وأضاف “سنستمر في تزويد أوكرانيا بأنظمة الأمن التي تحتاجها للدفاع عن نفسها”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.