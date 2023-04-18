أمريكا: هدنة السودان لم تنجح.. ورصدنا تواصل إطلاق النار

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رغم دخول الهدنة في السودان حيز التنفيذ الساعة السادسة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إلا أن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع تجددت قبل أقل من ساعة على بدء وقف إطلاق النار المقرر لمدة 24 ساعة.

في هذا السياق قالت الخارجية الأمريكية، إن “الهدنة في السودان لم تنجح ورصدنا تواصل إطلاق النار” وفقا لـ “العربية”.

من جهته أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة عدم تلقي أي مؤشرات على وقف القتال في السودان، وفق رويترز.

انفجارات وأسلحة ثقيلة

يذكر أنه قبل أقل من ساعة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة، تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط القيادة العامة بالخرطوم، وسُمعت أصوات انفجارات وأسلحة ثقيلة، بحسب “العربية”.

وحتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، استمر سماع إطلاق النار في محيط القيادة العامة وعدة مناطق بالخرطوم.

تبادل الاتهامات

إلى ذلك تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

فقد اتهم الجيش الدعم السريع بمهاجمة قواته في الخرطوم رغم بدء الهدنة، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه.