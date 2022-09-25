أميرِ الباحة يرعى حفلَ أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة

المناطق_واس

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -اليوم- حفلَ أهالي الباحة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، الذي نظَّمَته أمانةُ المنطقة على المسرح المفتوح بمنتزه الحسام.

ونَوَّهَ سموُّه بهذه المناسبة الغالية، بما تحقَّقَ للوطن من منجزات عظيمة من التطور والازدهار، سائلاً سموُّه اللهَ العليَ القديرَ أن يديم على الوطن أمنَه واستقرارَه ورخاءَه وازدهارَه.

ثم توالت فقرات الحفل ، حيث ألقي عددٌ من الكلمات الخطابية التي تحدثت عن أبرز مانفَّذته الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة للاحتفال باليوم الوطني, وماتحقَّق للوطن من منجزات على مدى 92 عاماً.

بعد ذلك شاهد سموُّه والحضور”أوبريت” غنائياً وطنياً والعرضة السعودية، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل.

وشهدت مواقع الاحتفالات باليوم الوطني في منطقة الباحة العديدَ من الفعاليات المنوَّعة التي لاقت استحسان الحضور.

حضرَ الحفلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن حسام بن سعود.