أميرِ الباحة يرعى حفل تخريج أكثر من 5400 طالب وطالبة من جامعة الباحة

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز،أمير منطقة الباحة اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ 17 من طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي 1444هـ، البالغ عددهم 5437 خريجًا وخريجة، وذلك بمسرح مراوة بالباحة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين كلمة أوضح فيها أنَّ رعاية سموِّه لحفل تخريج الدفعة الـ 17 من طلاب وطالبات جامعة الباحة تعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة الرشيدة لدعم مسيرة العلم والتعليم، معربًا عن سعادته بتخريج هذه الدفعة من طلاب وطالبات الجامعة، مهنئاً أولياء أمور الطلاب والخريجين بعد أن قضوا سنوات ملؤها الجدّ والمثابرة، مشيرًا إلى أن احتفاء جامعة الباحة بهذه الكوكبة من الخرّيجين والخرّيجات يأتي في إطار الرّسالة السّامية التي تحملها الجامعة للسعي نحو تأهيل الكوادر الوطنيّة الشابّة، لتأخذ دورها الريادي في المشاركة النّاجعة لإكمال مسيرة بناء هذا الوطن الغالي.

عقب ذلك شاهد سموُّه والحضور عرضًا مرئيًّا عن نتائج الخريجين الذي اشتمل على برنامج البكالوريوس 4337 طالبًا وطالبةً, وبرنامج الماجستير 649 طالبًا وطالبةً, وبرنامج الدبلوم 187 طالبًا وطالبةً, والدبلوم المتوسط 70 طالبًا وطالبةً, وبرنامج المنح 72 طالبًا وطالبةً من 9 دول عربية إسلامية، ثم أدى خريجو كلية الطب قسم الكلية الذي ألقاه عليهم عميد الكلية الدكتور أحمد بن حسن الغامدي.

إثر ذلك شهد سموًّه والحضور “أوبريت” بعنوان “الليلة أم الليالي”, من كلمات الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني, تلاه كلمة الخريجين عبَّروا فيها عن سعادتهم بتخرجهم، معربين عن شكرهم لسموِّ أمير منطقة الباحة على رعايته الحفل ومشاركته فرحتهم بتخرجهم بعد أن أمضى مراحل الدراسة الجامعية في جد ومثابرة، متطلعين لخدمة الوطن كل في مجال تخصصه.

وفي ختام الحفل سلَّم أمير منطقة الباحة دروعًا تذكارية لشركاء النجاح للحفل, فيما تزيَّنت سماء الحفل بالألعاب النارية.