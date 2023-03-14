الأمير فيصل بن نواف يستضيفُ وفدَ أعضاء مجلس الشورى في ليالي الجوف

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نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بدور أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن، مشيداً بما يحظى به المجلس من دعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله -.

وأشار سموُّه إلى أنَّ زيارة أعضاء مجلس الشورى لمناطقَ المملكة؛ ومنها منطقة الجوف، والعمل على التنسيق التكاملي مع أمانة مجلس المنطقة يؤكد مدى الدور المهم لمجلس الشورى في المملكة، وما يضمه من كوادر وخبرات على قدر عالٍ من الكفاءة.

جاء ذلك خلال لقاء سموِّه محافظي المحافظات ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من الأكاديميين والأهالي في اللقاء الثاني والثلاثين من جلسات “ليالي الجوف”, الذي حمل عنوان “الشورى .. تنمية الإنسان والمكان”، في قصر سموِّه مساء اليوم, بحضور وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، وحضور وكيل هيئة حقوق الإنسان للحماية بندر بن فطيس الهاجري.

ورحَّب سموُّه في بداية الجلسة بأعضاء وفد مجلس الشورى في زيارتهم منطقة الجوف، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ سعيًا لتحقيق التكامل ولتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وفقًا لأعلى معايير الجودة، مؤكداً سموُّه حرص الجميع على العمل وفقًا لرؤية السعودية 2030.

وتناول اللقاء عدة محاور؛ منها بعض المعلومات الحيوية عن مجلس الشورى وإنجازاته، ودور المجلس في ظل رؤية السعودية 2030، ودور مجلس الشورى في تحقيق تنمية مناطقية مستدامة، وكذلك دور العلاقة العلمية بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان، كما جرى التطرق خلال الجلسة إلى تمكين المرأة وحماية الأسرة والطفل.

ثم استمع سموُّ أمير منطقة الجوف لمداخلات الحضور، ثم أجاب رئيس وفد وأعضاء مجلس الشورى على الاستفسارات المناقشات؛ للإسهام في الارتقاء إلى أعلى المستويات لخدمة المواطنين وفق رؤية 2030 .

فيما أعرب وفد مجلس الشورى عن شكره لسموِّ أمير منطقة الجوف على كرم الضيافة والتعاون البناء من أمانة مجلس المنطقة والمجالس المحلية والمسؤولين بالمنطقة.