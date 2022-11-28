أميرِ الجوف يستقبلُ المواطنين في جلسته الدورية

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم بصالة الاستقبال الكبرى في قصر سموِّه بمدينة سكاكا، جموعَ المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموِّه في جلسته الدورية .

و في بداية اللقاء رحَّب سموُّه بالجميع،مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، مبيناً سموُّه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته.

ونوَّه سموُّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة تجاه شعبها، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء وبنات منطقتنا.

وقد تبادل سموُّه وأهالي المنطقة العبارات والمشاعر الوطنية الصادقة التي دلت على صدق الانتماء للقيادة والوطن.

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزَّها وازدهارها في ظل قيادة خادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.