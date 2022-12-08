أميرِ الجوف يهنئ القيادة بمناسبة إقرار ميزانية الخير والنماء

المناطق_واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023.

وقال سموُّه في تصريح صحفي بهذه المناسبة :” مؤشرات ميزانية الخير والنماء تثبت متانة اقتصادنا الوطني ونجاح رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها القيادة الرشيدة في تحقيق المنجزات لما فيه خير الوطن والمواطن وفق رؤية المملكة 2030″، مضيفاً أن الميزانية جاءت تأكيداً لنتائج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تنويع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأكدَ سموُّه، أنه بتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين ومتابعة وإشراف سموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – تحقق هذا الإنجاز الإيجابي المتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 لتوفير جودة حياة عالية للمواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة، من خلال تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.

وبيَّن سموُّ أمير الجوف، أن مؤشرات ميزانية الدولة للعام المالي 2023م تؤكد متانة واستدامة ونمو واستقرار الاقتصاد السعودي الرامي إلى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز وإيجاد بيئات عمل اقتصادية استثمارية جاذبة.

وأضاف سموُّه ” الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة المملكة كان لها أثر واضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني، لذا جاءت الميزانية الجديدة – بما اشتملت عليه من نتائج إيجابية- لتؤكد بشكل واضح متانة وقوة الاقتصادي السعودي”، داعياً الله عزَّ وجلَّ التوفيق والسداد لخادمِ الحرمين الشريفين ولسموِّ وليِّ عهده الأمين – أيَّدهما الله – ، وأن يحفظ الله المملكة ويديم عليها أمنها وأمانها وازدهارها، مشيرًا إلى أن المنطقة ستحظى كغيرها من مناطق المملكة بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية في شتَّى المجالات، بما في ذلك اعتماد استكمال المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها حالياً.