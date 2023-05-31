أميرِ الجوف يُسلِّم 190 وحدة سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي

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سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة، اليوم، 190 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة، ضمن مبادرة الإسكان التنموي، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، يوسف بن عمر السحيباني.

ونوّه سمو أمير منطقة الجوف، بالاهتمام والحرص والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، بدعم كافة المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وترفع جودة حياة أفرادها، مُشيدًا سموه بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجمعيات الشريكة في هذا الجانب.

وأكّد سموه أن توجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله-، تُؤكد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجًا من ضمن برامج رؤية السعودية 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

‫ فيما أوضح مدير عام فرع شؤون الإسكان بمنطقة الجوف حمود الشمري حرص الوزارة على تيسير رحلة تملك المستفيدين، من خلال الخدمة الشمولية، حيث تتواجد الجهات ذات العلاقة، لخدمة المواطن كأول منطقة بالمملكة تُطبّق الخدمة الشمولية وهو إجراء يمكّن المستفيد من تملك الوحدة السكنية بمسارات مُيسرة، تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة بتذليل جميع الصعوبات أمام المواطن.