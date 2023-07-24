أميرِ الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته الاثنينية

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‏‎استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر – اليوم – القضاةَ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين في جلسة سموِّه الاثنينية.

‏‎‏وفي بداية اللقاء،رحَّب سموُّ أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع،مستعرضًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

ونوَّه سموُّه بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات،التي تمضي في نجاحاتٍ كبيرةٍ ومتواصلة بتوجيهات وقيادة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز،وليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراء حفظه الله.

وأشادَ سموُّه بدور رجال الأمن؛لتصديهم بكل حزم وقوة لعمليات ترويج وتهريب المخدرات وحماية المجتمع ومواجهة كل ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده.

وأشارَ سموُّ الأمير فيصل بن خالد بن سلطان،إلى مشروع إستراتيجية إمارة منطقة الحدود الشمالية ودورها المنتظر في تحسين بيئة العمل،وتسهيل آليات التواصل مع المواطنين والمقيمين،واستثمار الموارد والفرص المتاحة في المنطقة،والتعريف بها،وإبراز الميز النسبية للمنطقة.

وأكدَ سموُّه أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملحوظات والآراء في كل وقت وفي جميع المحافظات،موضحًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية.

وفي ختام الجلسة،سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ،وسموِّ وليِّ العهدِ رئيسِ مجلسِ الوزراء حفظهما الله.