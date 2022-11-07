أميرِ الحدود الشمالية يكرِّمُ الطالبَ الرويلي لحصوله على المركز الأول على مستوى المملكة في تخصص العلوم

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كَرَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، الطالبَ وسيم الرويلي بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى المملكة بالموهبة في تخصص العلوم .

وهنَّأ سموُّه الطالبَ بحصوله على المركز الأول، متمنياً له المزيد من التقدم والنجاح ، مبيناً سموُّه أن الإنجازات المحققة تعكس مستوى التطور في التعليم في المنطقة ، داعياً إلى مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الجوائز المحلية والعالمية؛تماشياً مع رؤية المملكة 2030م التي تستهدف صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل من خلال دعم العلم والتعلم والإبداع والابتكار لأبناء الوطن في شتَّى المجالات.