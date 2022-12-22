أميرِ الرياض يرعى حفلَ الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السادسة

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة ” إنسان “، حفلَ الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السادسة، تحت شعار “فرحة عريس”.

وأعربَ سموُّه عن تهنئته للأبناء المتزوجين الليلة, متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم والسعادة الأسرية, منوِّهاً بدور الجمعية في تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لأبناء ” إنسان “, داعياً اللهَ العليَ القديرَ أن يوفِّق الجميعَ لكلِّ خير.

من جانبه،ثمَّن مدير عام جمعية إنسان محمد المحارب رعايةَ سموِّه الحفلَ الذي يتم فيه الاحتفاء بزواج 100 من أبناء الجمعية، فيما سيقام حفل مماثل يوم غد الجمعة لفتيات إنسان برعاية حرمِ سموِّ أميرِ منطقة الرياض، يُزَفُّ من خلاله 200 فتاة إلى عش الزوجية, مبينًا أن الجمعية تنظِّم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين؛وذلك للتعرُّف على الواجبات الزوجية، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين.

وعبَّر العرسان – في كلمة ألقاها نيابة عنهم عبد الله الغامدي- عن سعادتهم بإكمال نصف دينهم, مثمناً رعايةَ سموِّ أمير المنطقة وتشريفه في هذه الذكرى الغالية والعزيزة على نفوسهم التي ستبقى راسخة في الأذهان.

وتضمَّنَت فعاليات الحفل عدداً من الفقرات، حيث شاهد سموُّه والحضور عرضاً مرئياً يحاكي الزواج في إنسان، وقصيدة شعرية ، ومسيرة المتزوجين،ثم العرضة النجدية.

وفي ختام الحفل كرَّم سموُّه الجهات والأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعي، والتُقِطَت الصورُ التذكارية.