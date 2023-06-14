أميرِ الرياض يرعى حفلَ تخريج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز،أمير منطقة الرياض اليوم، حفلَ تخريج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض،وذلك في المسرح والأستاد الرياضي بالمؤسسة.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقرَ الحفل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد،ومسؤولو المؤسسة.

وبدأَ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل،كلمة عبَّر فيها عن شكره لسموِّ أميرِ منطقة الرياض على رعايته نشاطاتِ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة،ومتابعته شؤونَ التدريب للطلبة في المنطقة،ومشاركته فرحةَ إنجازاتهم، كما قدَّم التهنئة للخريجين والخريجات بهذه المناسبة السعيدة.

ثم ألقيت كلمة الخريجين عبَّروا فيها عن شكرهم وامتنانهم لكل من أسهم في دعم مرحلتهم التدريبية والعلمية لخدمة الوطن وأبنائه وإكمال مسيرة البناء والتنمية.

واشتمل الحفل على مسيرة الخريجين، ثم عُرض فيلمٌ تعريفيٌّ عن إنجازات التدريب التقني والمهني، كما تم خلال حفل التخريج توقيع 4 إتفاقيات مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة،بعدها كَرَّمَ سموُّه الطلبةَ المميزين والمتفوقين، وتسلَّم سموُّه هديةً تذكاريةً بهذه المناسبة،وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية الجماعية.