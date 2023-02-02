أميرِ القصيم: الكليجا ماركة تجارية وعلامة بارزة للمنطقة

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أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم ، أن الكليجا ماركة تجارية وعلامة بارزة تُسَجَّلُ لمنطقة القصيم .

جاء ذلك خلال زيارة سموِّه – اليوم- مهرجانَ الكليجا في نسخته الرابعة عشرة، المقام في مركز النخلة بمدينة بريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأسر المنتجة.

وأشار سموُّ أميرِ القصيم بهمة أهالي المنطقة من شرائح المجتمع كافة، التي أسهمت في تحقيق النجاح لمنتج الكليجا حتى وصل إلى العالمية، حيث شهد المهرجان تسجيل أكثر من 1500 طلب، فيما بلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان أكثر من 200 أسرة، وكان حجم الإنفاق على كل أسرة مشاركة في المهرجان ما بين ١٥– ٢٠ ألف ريال مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم.

ودعا سموُّ أميرِ القصيم إلى إيجاد منافذ للمهرجان في جميع المناطق، من خلال تفعيل التعاون مع الغرف التجارية بالمناطق؛ لتكون هناك نوافذ تسويقية متبادلة لمنتجات المنطقة في المعارض التي تقام في جميع أنحاء المملكة، والوصول إلى المستهلكين، بالإضافة إلى الاستفادة من تطبيقات التوصيل لإيصال المنتجات إلى أي مكان.

وبيَّن سموُّ أميرِ القصيم، أن عزيمة أهالي المنطقة أوجدت لها بصمة في اقتصاد الوطن، وهناك شغف كبير من الجميع ليسابقوا الزمن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وفقا لأعلى المقاييس – بإذن الله- مبدياً سعادته بما يحققه هذا المنتج من مصدر رزق يومي للعديد من الأسر بالمنطقة، ومشيراً بأن منتج الكليجا أصبح من الميز لمدينة بريدة ، حتى تم تسجيلها في منظمة اليونسكو ضمن أفضل المدن المبدعة،متطلِّعاً سموُّه إلى دعم الاستثمارات الخارجية في منتج الكليجا؛ ليكون لها حضور في مختلف دول العالم ، مؤكداً أهمية تفعيل منتج الكليجا في صناعة الحلويات والصناعات في الشركات العالمية، والإبداع في طريقة تقديم الكليجا في مختلف الصناعات.

ووجَّه سموه بتمديد مهرجان الكليجا الرابع عشر المقام بمدينة بريدة،خمسةَ أيام إضافية حتى تاريخ 18 رجب 1444هـ.

ووقفَ سموُّه على الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان والمشتملة على البرامج التدريبية والحرفية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والفقرات التراثية والشعبية.

كما شهد سموُّه الحفلَ الخطابي بهذه المناسبة، تخلَّلَه كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبدالعزيز الحميد،التي أعرب فيها عن شكره لسموِّ أميرِ القصيم؛ لرعاية النسخة الرابعة عشرة، ودعمه مهرجانَ الكليجا منذ أن بدأ بفكرة من سموِّه الكريم ، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الشركات والجهات المشاركة 35 جهة،وأنه جرى تفعيل برنامج الدعم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، ودعم الأسر بشكل مجاني.

كما شاهد سموُّه العرضَ المرئي عن الجهود التي قامت بها الغرفة ، وتمكين الأسر المنتجة، وبرنامج أطلقنا التمويلي، وما أنتجه هذا المهرجان بانضمام مدينة بريدة لمنظمة اليونسكو.

وفي نهاية الحفل كرَّم سموُّ أميرِ القصيم الجهات الداعمة والمشاركة في مهرجان الكليجا من القطاعات الحكومية والخاصة.

حضرَ الحفلَ وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلى، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، ورئيس لجنة أهالي بريدة محمد الفوزان .