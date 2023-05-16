أميرِ القصيم : المنطقة خطت خطوات متميزة في تمكين المرأة

المناطق_القصيم

أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،أمير منطقة القصيم ، أن المرأة السعودية حظيت باهتمام وعناية القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتمكينها في هذا العهد الزاهر،بما يتماشى مع ثوابت وقيم هذه البلاد .

جاء ذلك خلال رعايته الملتقى الرابع للقيادات النسائية بمنطقة القصيم، بحضور مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء العتيبي – ضيف الملتقى -ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان،وعدد من المسؤولين والمسؤولات بالمنطقة وذلك بمقر الإمارة.

وأشار سموُّ أميرِ القصيم إلى أن المنطقة خطت خطوات متميزة في تمكين المرأة وريادتها وتميزها في العديد من المجالات، من خلال الأرقام والإحصاءات، التي أظهرت نموًا في برامج تمكين المرأة عبر فرص العمل ،ومشاركتها في صناعة القرار من خلال حضورها الفاعل سواء في ديوان إمارة المنطقة أو الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية والمؤسسات الأهلية، وتمكين المرأة سواء في ديوان إمارة المنطقة،أو من خلال التركيز على وجود العنصر النسائي في كل مجال ومناسبة.

ودعا سموُّه إلى تفعيل أوجه التعاون بين المرصد الحضري الذي تشرف عليه أمانة المنطقة، والمرصد الوطني للمرأة ، من خلال دعم برامج تمكين المرأة وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا الاجتماعية ومن بينها العنوسة التي تستوجب بحث أسبابها ومعالجتها كون هذا الأمر يمثل معضلة كبيرة في المجتمع، والاستفادة من بعض القضايا الاجتماعية التي قام بدراستها وجمع معلوماتها المرصد الحضري بالقصيم لدراستها والاهتمام بها من المرصد الوطني للمرأه لاهميتها البالغه، مشيدًا بمشاركة المرصد الوطني للمرأة في الملتقى الرابع للقيادات النسائية، الذي يعد أحد الملتقيات التي تسهم في تعزيز دور المرأة القيادي وتمكينها في تولي العديد من المسؤوليات بمختلف القطاعات بالمنطقة.

وكان سمو أمير القصيم قد إطلع خلال الحفل على عرض مرئي يستعرض الجهود المبذولة لتمكين المرأة وتميزها في العديد من المجالات .

وثمّنت الدكتورة سناء العتيبي دعم وعناية سمو أمير القصيم ببرامج تمكين المرأة بالمنطقة ، ومن بينها ملتقى القيادات النسائية ، الذي أسهم بتمكين المرأة وان تكون فاعلة في المجالات كافة ، وهو ما يترجم عناية القيادة الحكيمة ببرامج تمكين المرأة ، متطرقة إلى دور المرصد الذي يعمل على تقديم مؤشرات محلية تفصيلية دقيقة تحدث دوريا لصناع القرار والقطاعات التنموية لدعم وتعزيز إسهام المرأة في التنمية ،وتسليط الضوء على المشاركة الوطنية للمرأة في ستة محاور.

واستعرضت رئيسة لجنة المؤشرات في المرصد الوطني للمرأة الدكتورة عبير الحربي، معدل مشاركة المرأة السعودية في التنمية بمنطقة القصيم التي بلغت 72% ويدل على النمو في خمس مجالات تشمل المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية والتنظيمية، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها إمارة المنطقة في تعزيز وتمكين دور المرأة بدعم من سموِّ أمير القصيم.

من جانبها، أفادت المستشارة في ديوان إمارة القصيم الدكتورة فاطمة الفريحي، أن دعمَ سموِّ أمير القصيم أسهم في تمكين المرأة، عادة هذا الملتقى أحد المبادرات الذي تتطلع إليه نساء المنطقة للاستماع إلى توجيهات سموِّه المحفزة والتجارب الرائدة ،لدعم البرامج التنموية المرتبطة بالمرأة.

كما شهد الملتقى استعراض النماذج المميزة من الطالبات اللاتي تميزن في العديد من المجالات العلمية والمعرفية بالمنطقة.