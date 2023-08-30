أميرِ القصيم ونائبه يعزيان الشيخ عبدالله العثيم بوفاة ابنه

المناطق_واس

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،أمير منطقة القصيم،العزاءَ والمواساة للشيخ عبدالله بن صالح العثيم، في وفاة ابنه ” عبدالمحسن ” رحمه الله.

وسأل سموُّه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،ويسكنه فسيح جناته،ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه،قدَّم الشيخ عبدالله العثيم، شكرَه وتقديرَه لسموِّه على مواساته لهم، سائلًا الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.

كما قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة القصيم،العزاء والمواساة للشيخ عبدالله بن صالح العثيم،في وفاة ابنه عبدالمحسن “رحمه الله”.

وسأل سموُّ نائبِ أمير القصيم الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبه،أعرب العثيم عن شكره وتقديره لسموِّه على مواساته لهم،سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.