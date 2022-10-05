أميرِ القصيم يؤكدُ أهميةَ تحقيق مستهدفات برنامج التوازن الخيري ودعم الجمعيات برامجَ الإسكان التنموي

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رأسَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية ببريدة اليوم, اجتماعَ الجمعية العمومية غير العادية، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة ببرامج الجمعية، بمقر الجمعية ببريدة.

وأكدَ سموُّه – خلال الاجتماع- ضرورةَ تفعيل برنامج التوازن الخيري في المنطقة، وأهمية زيادة تفاعل الجمعيات الخيرية مع برامج الإسكان بشكل أكبر، لافتا سموِّه الانتباه إلى أن نشاط الجمعيات ودورها في الإسكان التنموي يجب أن يكون على رأس أولويات الجمعيات الخيرية؛ لأهمية ذلك في تأمين السكن للمواطن حسب برامج الإسكان التنموي.

وأشارَ سموُّ الأمير فيصل بن مشعل إلى أهمية برنامج التوزان الخيري بالمنطقة لمساندة ما تحتاج إليها الجمعيات الأخرى الناشئة بالمنطقة إلى أن يكون لها موارد أخرى، كما باركَ سموُّه للجمعية العمومية ومجلس الإدارة حصولَ جمعية البر في بريدة على التميز في الحوكمة.