أميرِ القصيم يعلن توقيع عقد استكمال مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس

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أعلنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، توقيع العقد الجديد لاستكمال مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس؛ليكون رافدًا صحياً ضمن الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموُّ أمير القصيم اليوم لمحافظة الرس، التي اطلع من خلالها على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وزفَّ سموُّه البشرى لأهالي محافظة الرس بأن مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس سيتم استئناف العمل به قريبًا ، إنطلاقا من الرعاية والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة – أيدها الله – والدعم اللامحدود لخطط التنميه بالمنطقة.

وقدَّم سموُّه شكرَه لمعالي وزير الصحة، على جهوده لدعم القطاع الصحي بالمنطقه؛مما أسهم في تعزيز الجهود لتطوير منظومة الخدمات الصحية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المنطقة، مبديًا إعجابه وتقديره بما شاهده من نقلة نوعيه كبيره تسهم في دعم وتنمية المحافظة.