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أميرِ المدينة المنورة يزورُ محافظةَ ينبع

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 9:16 مساءً

المناطق_واس

 

زارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، محافظةَ ينبع، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموُّه لمتابعة سير المشروعات التنموية ومدى كفاءة الإنجاز في عملية تنفيذها لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

 

ورأسَ سموُّه اجتماعَ المجلس المحلي في المحافظة بحضور المحافظ سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي المحافظة وأعضاء المجلس، وتناولَ الاجتماعُ الموضوعاتِ المتعلقةَ بخدمات المحافظة ومشروعاتها التنمية،كما استعرض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية.

 

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من جانبٍ آخر، التقى الأمير فيصل بن سلمان، أهالي محافظة ينبع من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وخلال لقاء سموِّه بالأهالي نوَّه بما وصلت إليه المحافظة, حيث تشكِّل محوراً مهماً للتنمية الصناعية بفضل الجهود التي تبذلها حكومة المملكة –أيدها الله– لتكون مدينة ذات أبعاد اقتصادية وخدمات متميزة وبنية تحتية متكاملة توفر مستويات عالية من برامج جودة الحياة لسكانها وزوارها.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 9:16 مساءً
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Waleed

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