أميرِ جازان يدشِّن البرنامجَ الدعوي “انتماء”

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دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، البرنامج الدعوي “انتماء”، الذي ينفِّذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة تزامناً مع انطلاق مهرجان شتاء جازان 2023.

واستمع سموُّه لنبذة عن البرنامج من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أسامة بن زيد مدخلي، الذي أوضح أهداف البرنامج المتضمنة تقديم الندوات والمحاضرات والبرامج النسائية وبرامج الجاليات الوافدة، المنفَّذة في جوامع ومساجد المنطقة ومحافظاتها، عبر العديد من تقنيات الاتصال المرئي، لدعوة الجميع لنهج سلوك الوسطية والاعتدال، والبعد عن التطرف، من خلال العديد من الفعاليات المصاحبة لمهرجان شتاء جازان.

وأشاد سموُّ الأميرِ محمد بن ناصر، بجهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة في تنفيذ المناشط والبرامج الدعوية، من خلال استثمار مهرجانات المنطقة والمناسبات العامة، التي تستهدف المواطن والمقيم وزوار المنطقة؛لغرس القيم الأصيلة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، مشيراً إلى أن الدولة قامت على أساس رصين تمثَّل في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ مما جعلها منارة ومرجعاً في التوعية والتعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف،راجياً سموُّه للقائمين على تنفيذ البرنامج التوفيق في أداء مهمتهم ورسالتهم.