أميرِ جازان يرعى حفلَ الزواج الجماعي لذوي الإعاقة

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رَعَى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل الزواج الجماعي لذوي الإعاقة، الذي نظَّمَته جمعية “الثريا” للمكفوفين وجمعية “تيسير” لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج.

وأعرب سموُّه عن شكره للقائمين على الزواج, من جمعيات خيرية, ورجال أعمال؛ إيماناً منهم بأهمية المشاركة المجتمعية ودورهم تجاه المجتمع بجميع فئاته.

وعدَّ سموُّ الأمير محمد بن ناصر، ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بهذه الفئة، خير شاهد على مكانتهم الغالية في قلوب الجميع ، وإيماناً بقدرتهم على المشاركة في عملية بناء الوطن، وتنمية الإنسان، وتكوين البناء الأسري، وتخريج أجيال متسلِّحة بالعلم والأخلاق، وقادرة على تحمُّل المسؤولية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية “تيسير ” سلمان الشهري، عن سعادته برعاية سموِّ أميرِ منطقة جازان للحفل، مؤكداً أن الحفل يأتي ضمن اهتمام الجمعية بكل ما يخدم هذه الفئة وغيرهم من أبناء وبنات الوطن.

وثمَّنَت رئيسة جمعية “الثريا” للمكفوفين عبير طبيقي، رعاية سموِّه الحفل الذي يُزف فيه 42 شاباً وشابةً من ذوي الإعاقة أزواجاً وزوجات إلى حياة جديدة؛ إيماناً بأهمية دعم ذوي الإعاقة ومساندتهم للوصول إلى حقوقهم كافة.

وعبَّر العرسان – في كلمة ألقاها نيابة عنهم يحيى غروي- عن سعادتهم بإكمال نصف دينهم, مثمنين رعايةَ سموِّ أمير المنطقة لهذه الذكرى الغالية والعزيزة على نفوسهم،إذْ ستبقى راسخة في الأذهان.

وفي ختام الحفل كرَّم سموُّه الجهات والأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعي، وتسلَّم هذيةً تذكاريةً بهذه المناسبة، والتُقِطَت الصورُ التذكارية.