أميرِ جازان يفتتحُ مهرجانَ البُّن السعودي “العاشر”

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افتتحَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة السبت، فعاليات مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظِّمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة، وذلك بمقر المهرجان في محافظة الداير.

وتجوَّل سموُّه في أروقة المهرجان، مستمعًا لشرح من مدير فرع البيئة المهندس محمد آل عطيف، ومحافظ الداير المشرف العام على المهرجان نايف بن لبدة، عن المعرض الخاص بمزارعي البن الذي يشارك فيه أكثر من 100 مزارع، يعرضون أكثر من 500 طن من أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة.

كما اطَّلَعَ سموُّه على الأركان التراثية والثقافية، إلى جانب أركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، وتجوَّل في معرض الفن التشكيلي المصاحب لفعاليات المهرجان، مطلعًا على معروضاته الفنية.

حضر الافتتاح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.