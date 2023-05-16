أميرِ جازان يوجِّه بإطلاق مشروع الزواج الجماعي الـ 15 واستقبال طلبات المستفيدين

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وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان، لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة بأهمية استئناف مشروع الزواج الجماعي واطلاق النسخة الـ “15”، واستقبال طلبات الراغبين من المستفيدين.

وأوضح رئيس لجنة الزواج الجماعي بجازان الشيخ موسى خمج، أن توجيه سموُّه تضمن البدء في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي، وذلك عقب أن حقق المشروع نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، بدعم من سموِّ أمير المنطقة ومتابعته الدائمة وحرصه المتواصل،حيث بلغ عدد المستفيدين خلال تلك المدة أكثر من 35 ألف شاب وفتاة.

وبيًّن رئيس اللجنة أن توجيه سموِّ أمير المنطقة أكد على أن تكون أولوية القبول في مشروع الزواج الجماعي للفئات المستهدفة من الأيتام وأبناء نزلاء السجون وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء وغيرهم من شباب المنطقة، وضرورة تنفيذ الدورات التدريبية المختصة في مجال الحياة الزوجية السعيدة للمستفيدين من المشروع، مثمنًا دعم سموِّه وسموِّ نائبه للعمل الخيري والاجتماعي في المنطقة بما يعود بالنفع والفائدة والاستقرار الاجتماعي على شباب وشابات المنطقة.

ودعا في ختام تصريحه الراغبين في الاستفادة من المشروع في عامه الحالي للتسجيل ابتداءً من الخميس المقبل حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط : https://form.jotform.com/52581256473459.