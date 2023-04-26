أميرِ حائل ونائبِه يعزيان أسرةَ المطرفي في وفاة والدهم

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قدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، العزاءَ لأسرة المطرفي في وفاة والدهم عبدالله مزعل المطرفي رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة سموِّ أميرِ المنطقة لمنزل أسرة الفقيد،حيث كان في استقبال سموِّه ابنُ الفقيد فهد وأشقاؤه وأقاربهم .

وسأل الأمير عبدالعزيز بن سعد اللهَ بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

وبعثَ سموُّ نائبِ أمير المنطقة برقيةَ عزاء لأسرة المطرفي ، داعياً الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.

من جهتهم ،أعربَ أبناء الفقيد وأقاربه عن بالغ شكرهم لسموِّ أميرِ منطقة حائل وسموِّ نائبِه، على تعزيتهما، داعين الله بأن يجعل ما قام به سموُّهما في ميزان حسناتهما، وأن يكتب لهما الأجرَ والثواب، وأن يتغمدَ الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.