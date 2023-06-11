أميرِ حائل يستقبلُ المشرفَ على مشروع حاتم الطائي الثقافي

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، المستشار الدكتور فهد اليحيا المشرف على مشروع حاتم الطائي الثقافي يرافقه المهندس عبدالله الرخيص رئيس لجنة البرامج والمبادرات الإستراتيجية في مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة حائل.

ونوَّه سموُّ أمير منطقة حائل بدعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – للهوية الثقافية للوطن وإبراز الجوانب المضيئة في ثقافة وأنشطة مناطق المملكة ومنطقة حائل بمتابعة من سموِّ وزير الثقافة، مثنيًا على الجهود القائمة للوزارة،ومتطلعًا إلى المزيد من العمل والبرامج والفعاليات المتنوعة والمستمرة.

وجرى – خلال الاستقبال- استعراض المكونات الثقافية في الوطن ومنطقة حائل،وأهمية تفعيل الأنشطة الثقافية وإيجاد روزنامة للفعاليات بالمنطقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.