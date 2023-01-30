أميرِ عسير يسلِّم 956 وحدةً سكنيةً للمستفيدين من الإسكان التنموي

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، حفلَ تسليم ثلاثة مشاريع مخصصة للإسكان التنموي في المنطقة بإجمالي 956 وحدة سكنية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتوزَّعت المشروعات المنفَّذة في كل من محافظة خميس مشيط بإجمالي 500 وحدة سكنية, بتكلفة بلغت 182 مليون ريال, ومحافظة بيشة بإجمالي 249 وحدة سكنية, بقيمة إجمالية بلغت 76 مليون ريال, إلى جانب 207 وحدات سكنية في محافظة ظهران الجنوب, بقيمة تجاوزت 70 مليون ريال.

وأوضح المهندس عبدالله بن محمد البدير، أن برنامج “سكني ” و “الإسكان التنموي” عملا منذ انطلاقتهما على توفير منتجات سكنية متنوعة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع, مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين في منطقة عسير تجاوز 130 ألـف مستفيد, تم خدمة 43% منهم, لافتاً النظر إلى توفير 3715 وحدة سكنية في مشروعات تلال أبها وواحة الخميس والخميس فيو وتلال الخميس, بالإضافة إلى توفير أكثر من 22 ألف أرض مـن خلال مشاريع تطوير الأراضي.

وبيَّن المهندس البدير أنه تم توفير أكثر من 2100 وحدة في مسار الإسكان التنموي, فيما يتم العمل حالياً لتوفير أكثر من 22 ألف منتج حتى عام 2025م, مضيفاً أن 10 جمعيات تعمل تحت إشراف الوزارة من خلال الشراكة المجتمعية في مجال الإسكان, حيث تم تمكين عدد 35 جمعية، وإيجاد 558 فرصة تطوعية بعدد ساعات يتجاوز 57,432 ساعة، فيما بلغ عدد المتطوعين في منطقة عسير أكثر من 1,962 متطوعاً.