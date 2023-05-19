أميرِ قطر يشكرُ القيادةَ إثر مشاركته في قمة جدة

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أعربَ صاحبُ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،أمير دولة قطر، عن بالغ شكره وتقديره لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولصاحبِ السموُّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء،على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق في أثناء مشاركته في اجتماع الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وعبَّر سموُّه، في برقيتين بعثهما لخادمِ الحرمين الشريفين،وسموِّ وليِّ العهد، عن تمنياته أن تسهم نتائج القمة في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية،سائلا اللهَ أن يمتعَ خادمَ الحرمين الشريفين وسموَّ وليِّ العهد بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء.