أميرِ مكة المكرمة يرعى غداً افتتاحَ ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له

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تنطلق غداً أعمال ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، برعاية من صاحبِ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرميين الشريفين.

ويتخلَّل الملتقى إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية التي تهدف إلى ابتكار مسارات تطوعية في القطاع البلدي، يأتي أبرزها “ابتكار فرص تطوّعية لخدمة ضيوف الرحمن”، كما سيتم عرض قصص نجاح المتطوعين، وعدد من إنجازات أمانة العاصمة المقدسة، إلى جانب تدشين دليل الفرق التطوعية ومنتجات التطوع بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وسيختتم الحفل بتكريم عدد من المتطوعين والجهات داخل المنظومة والجهات الداعمة للعمل التطوعي من القطاع الخاص، إضافة إلى تكريم الرعاة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتطوع بين الوزارة وعدد من القطاعات الأخرى.