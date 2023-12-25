أميرِ منطقة الباحة يلتقي الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

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التقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة اليوم، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, والمحافظين, والأهالي.

ونوه سموُّه بداية اللقاء على ماتشهده رؤية المملكة 2030 وما تحققه يوماً بعد يوم بالإنجازات, مؤكدًا أهمية السعي بكل جد لأن نكون على قدر المرحلة ومتطلباتها, مشددًا على إبراز المنطقة تاريخياً وتراثياً وسياحياً، داعيًا إلى تظافر الجهود لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية بمختلف الوسائل والاهتمام بالقرى التراثية وتطوير جميع المواقع السياحية وتعزيز بدائل الإيواء السياحي والاهتمام بالنزل الريفية وغيرها, معولًا على القطاع الخاص الإسهام في زيادة الاستثمارات التنموية والنوعية.

ووجه سمو أمير الباحة قيادات الإمارة وجميع المحافظين ورؤساء المراكز خلال اللقاء بضرورة تلمس احتياجات المواطنين، والتأكد من وصول الخدمات لهم على أكمل وجه، وتكثيف الجولات الميدانية ومتابعة المشاريع والتأكد من سيرها وفق ما هو مخطط له, بالإضافة إلى تفعيل الشراكات المجتمعية التنموية في مختلف المجالات والرفع بتقارير دورية عن كل ذلك.