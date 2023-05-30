أميرِ منطقة الجوف: المتقاعدون ثروة وطنية ولهم مكانتهم في المجتمع، والقيادة توليهم الرعاية التي يستحقونها

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نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز،أمير منطقة الجوف،بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام وعناية بشريحة أبنائها المواطنين المتقاعدين الذين بذلوا أعمارهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن،الذين كان لهم الأثر في تأسيس وإعمار وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال لقاء سموِّه مع المتقاعدين في اللقاء الخامس والثلاثين من جلسات “ليالي الجوف”, الذي حمل عنوان “المتقاعدون ثروة وطنية” في قصر سموِّه مساء اليوم.

وتحدَّث سموُّه – خلال اللقاء- عن جهود المتقاعدين وما قدموه طوال سنوات عملهم من إسهامات لخدمة وطننا، ميضفاً سموُّه بأن المتقاعدين شريحة مهمة في المجتمع، تمتلك إمكانات ومعارف كبيرة، اكتسبت خلال سنوات طويلة من العمل في القطاعات المختلفة.

وأشاد سموُّ الأمير فيصل بن نواف -في ختام الكلمة- بأفكار المتقاعدين وخبراتهم، مؤكداً الترحيب بها في أي وقت وموقع، مقدراً سموُّه كل دور قام به أي شخص،راجياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم.

واستمع سموُّه لمداخلات مدير فرع التأمينات الاجتماعية بالمنطقة،ورئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة، وأساتذة ومختصين في الصحة النفسية والرياضة ،الذين تناولوا فيها الصحة والرياضة في حياة المتقاعدين وجهود جمعية المتقاعدين.

ثم ناقش سموُّ أميرِ الجوف مداخلات الحضور،الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسموِّه على الحفاوة والاستقبال، وتوجيهاته المستمرة والسديدة ، وقدموا بعض المقترحات البناءة التي وجَّه سموُّه بدراستها وبلورتها في مبادرات؛تمهيداً لوضع الترتيبات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع.

حضر اللقاء وكيل الإمارة والمستشار الخاص لسموِّه ومديرو الإدارات الحكومية وجمعٌ من المواطنين.