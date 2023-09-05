أميرِ منطقة الجوف: المملكة نموذج عالمي في رعاية الموهوبين واهتمام كبير من القيادة الرشيدة .. والإمارة ستدعم جميع المواهب والاكتشافات على مستوى المنطقة

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أكَّدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز،أمير منطقة الجوف،أنّ المملكة نموذج عالمي فريد في رعاية الموهوبين وتنمية طاقاتهم،ومهاراتهم وقدراتهم .

وأضاف سموُّه : أنَّ قيادتنا الرشيدة -أيدها الله – تؤمن بأهمية الاستثمار برعاية الموهوبين والمبدعين كونهم الرافد الأهم لازدهار الأوطان،والقادرين على تشكيل آفاق مستقبلية جديدة لخدمة البشرية جمعاء، منوهاَ

بما تحقق لأبناء الوطن من تميّز وإستحقاق على المستوى العالمي من خلال حصد الجوائز العالمية، التي تؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بأبناء الوطن.

جاء ذلك في اللقاء السادس والثلاثين من جلسات “ليالي الجوف”، الذي حمل عنوان “الموهوبون .. بين الاكتشاف والرعاية” في قصر سموِّه مساء اليوم.

وتجوّل سموُّه في بداية اللقاء في أجنحة المعرض الذي أقامته إدارة تعليم المنطقة،مستمعًا لعدد من الطلاب والطالبات عن مواهبهم ومشاركاتهم، مؤكدًا سموُّه دعم جميع أعمال الموهوبين والموهوبات من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية،وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

وتحدَّث سموُّه -خلال اللقاء – أنّ المملكة العربية السعودية تشهد في هذا العهد الميمون الزاهر نهضة استثنائية شاملة لبناء الإنسان السعودي والاستثمار في قدراته وإمكاناته التي تواكب ما يزخر به الوطن من طاقات بشرية موهوبة ومبدعة في شتّى المجالات.

وأفاد سموُّه بأنّ الموهوبين في كل مجتمع يعدون الثروة الوطنية والطاقة الدافعة نحو الحضارة،وخير شاهد على ذلك ما تحظى به برامج الموهوبين والموهوبات على مستوى المملكة من اهتمام منقطع النظير من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله، مشيراً إلى أن الوطن يفخر بالعقول المبدعة التي تحتاج إلى رعاية ودعم وتشجيع من قِبل الأسرة والتعليم، حتى تبتكر وتعرض ابتكارها على الآخرين.

واستمع سموُّه لعدّة مداخلات ؛ منها لمدير عام التعليم بالمنطقة، ودكاترة ومختصين في الموهبة،الذين تناولوا فيها الجهود المبذولة في رعاية الموهوبين وآلية اكتشاف الموهوبين والمتفوقين والسمات النفسية.

بعدها ناقش سموُّ أميرِ الجوف مداخلات الحضور،الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسموِّه على الحفاوة والاستقبال،وتوجيهاته المستمرة والسديدة،وقدموا بعض المقترحات البنّاءة التي وجَّه سموُّه بدراستها وبلورتها في مبادرات؛تمهيدًا لوضع الترتيبات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع.

حضر اللقاء وكيل الإمارة والمستشار الخاص لسموِّه ومديرو الإدارات الحكومية وجمعٌ من المواطنين وطلبة التعليم والجامعة والتدريب التقني بالمنطقة.