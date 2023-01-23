أميرِ منطقة الجوف يدشِّن معرضَ الطاقة المتجددة 2023

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نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بحرصِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهده الأمين صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، واستثمار الميزات النسبية في المملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، مشيداً سموُّه بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بقيادة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، لاكتشاف ثروات الوطن وتسخير كل الجهود بما يعزز مكانة المملكة في الطاقة المتجددة.

وأضاف سموُّه أن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ حريصة على الاستثمار الأمثل لموارد الطاقة في المملكة، عبر رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى توفير مصادر للطاقة البديلة والنظيفة، وإلى ترشيد الاستهلاك.

جاء ذلك خلال تدشين سموِّه مساء اليوم معرض الطاقة المتجددة 2023 م الذي تنظمه الغرفة التجارية بالجوف في مركز الجوف الحضاري على مدى خمسة أيام.

وافتتح سموُّ أميرِ المنطقة المعرض، يرافقه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمري، وذلك عبر تدشين توربين الرياح الذي يجسِّد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، ثم تجول على أجزاء المعرض الذي يشتمل على مشاركة 30 شركة متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة التي تتناسب منتجاتها مع القطاع التجاري والسكني والزراعي والصناعي، كما زار سموُّه جناح الغرفة التجارية بالجوف وجناح وزارة الطاقة وجناح جمعية الجوف للطاقة المتجددة ومتحف الطاقة المتجددة الذي يعرض أشكال الطاقة منذ القدم حتى الوقت المعاصر.

ثم اطَّلَعَ سموُّ أميرِ منطقة الجوف على فعاليات معرض مشكاة التفاعلي الذي تشارك فيه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وفي ختام جولته الافتتاحية للمعرض كرَّم سموُّه الرعاةَ والمشاركين في تنظيم هذا الحدث الذي يترجم ريادة منطقة الجوف في الطاقة المتجددة نسبةً إلى امتلاكها أولى مشروعات القطاع عبر مشروع سكاكا للطاقة الشمسية ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح ، كما تسلَّم تكريماً مقدماً من قبل رئيس الغرفة التجارية بالجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين نيابةً عن مجلس إدارة الغرفة التجارية.

يذكر أن المعرض يستمر على مدى خمسة أيام، من 4 حتى 11 مساءً، فيما يشهد تنظيم فعاليات متنوعة؛ منها برامج تدريبية وجولات ميدانية على مشروعات الطاقة المتجددة وجلسات حوار في مجلس الطاقة ومنتجات إعلامية عبر بودكاست الطاقة في سلسلة من الحلقات التي تستضيف عدداً من المختصين في ذات المجال.