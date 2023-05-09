أميرِ منطقة الجوف : ينوِّه بالجهود الأمنية والنجاحات الكبيرة الملموسة في مكافحة المخدرات

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نوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بالجهود الأمنية والنجاحات الكبيرة التي تحققت في مكافحة المخدرات والحد من آثارها المدمرة وتضييق الخناق على من يروِّج لها، ويستهدف نشرها بين أبناء هذا الوطن الذين هم عماد التنمية ومنفذي رؤية الوطن الطموحة، كما نوَّه سموُّه بدور رجال مكافحة المخدرات ومنسوبي قطاع الأمن كافة بالمملكة عامة والمنطقة خاصة بمتابعة سموِّ وزير الداخلية في محاربة هذه الآفة، ووقوفهم سداً منيعاً في وجه مخططات استهداف أبناء وبنات الوطن بيقظة واحترافية عالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الـ34 من جلسات “ليالي الجوف” الذي حمل عنوان “المخدرات: أسباب التعاطي وسُبل الوقاية”، بحضور مديري الجهات المعنية وعدد كبير من المختصين والمهتمين وجمعاً من الشباب والشابات.

وأكد سموُّه – خلال اللقاء- أنه مما يسهم في القضاء على هذه الآفة الخطيرة، توعية المجتمع بأضرارها وحث الجميع على الإبلاغ عن مروجيها ومتعاطيها،والمتابعة الأسرية المستمرة والمبادرة في توجيه الأبناء بعدم مرافقة أصدقاء السوء وأن يكونوا متعاونين في الحد من انتشارها بالنصح والتوجيه وإبلاغ الجهات المعنية.

وتناول اللقاء جهود المملكة في مكافحة المخدرات ،ودور كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة من خلال استعراض نتائج بعض الدراسات، مستعرضاً محاور عديدة، وتناول عدة مداخلات منها لمدير مكافحة المخدرات بالمنطقة،ومدير عام التعليم بالمنطقة، وأساتذة من جامعة الجوف،الذين تناولوا فيها أضرار المخدرات، ودور الخطاب الديني في الحد من تعاطيها.

ثم ناقش سموُّ أميرِ الجوف مداخلات الحضور، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسموِّه على الحفاوة والاستقبال، وتوجيهاته المستمرة.

حضر اللقاء وكيل الإمارة والمستشار الخاص لسموِّه ومديرو الإدارات الحكومية وجمعٌ من المواطنين.