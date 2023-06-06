أميرِ منطقة الجوف ينوِّه برعاية القيادة الرشيدة لأبناء الوطن المتميزين في المجالات كافة .. ويشيد بتميز أبناء وبنات المنطقة

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رعى أميرُ منطقة الجوف صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز -اليوم- حفلَ جائزة سموِّه للتميز التعليمي والمؤسسي،وتكريم الفائزين والفائزات بفئاتها المختلفة على مستوى منطقة الجوف، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.

وعند وصول سموِّه إلى مقر الحفل، عُزف السلام الملكي وانطلقت فقرات الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ونوَّه سموُّ الأمير فيصل بن نواف، بما تحقق للجائزة من مخرجات إيجابية، برؤية المتميزين والمتفوقين هذا العام من أبناء وبنات المنطقة، انطلاقًا من عناية ورعاية القيادة الرشيدة – أيدها الله – لأبناء الوطن المميّزين في المجالات كافة، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 ، مؤكداً أن هذا الأمر – الذي نفخر به- يتطلب منا جميعاً جهدًا دؤوبًا والعمل بكل جدية لدعم أفكار جديدة بطاقات ملهمة، ولن يتحقق ذلك إلا بفضل الله تعالى ثم بسواعد وفكر أبناء الوطن المخلصين لدينهم ثم مليكهم ووطنهم.

وأضاف سموُّه أن الجائزة أسهمت في فتح آفاق أوسع أمام الطلاب ومعلمي ومنسوبي وإداريي التعليم، وإيجاد روح المنافسة الشريفة بمسارات متعددة لهم، مشيراً إلى أن الجائزة تخضع لمعايير دقيقة بإشراف لجان تحكيمية، مبديًا اعتزازَه وتقديرَه لما وصلت إليه الجائزة.

من جهته،قدّم مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي،شكره وامتنانه لسمو أمير الجوف على ما يحظى به التعليم في المنطقة من اهتمام ، مؤكداً السعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة ، والعمل على تنفيذ برامجها المتنوعة، لافتاً النظر إلى جائزة سموِّه للتميزِ التعليمي المؤسسي؛ تجسد رؤية تربوية تعليمية محفزة لأبناء المنطقة.

وأوضح مدير مركز التميز بالتعليم خالد بن طايع البلوي،أن هذه الجائزة السنوية ذات معايير عالمية، تهدف إلى التحفيز على ممارسة عمليات التميز التعليمي والمؤسسي، وتحسين العمليات وجودة المخرجات، وبلغ عدد المسجلين بالجائزة 580 مُتقدماً،وقد قُدِّمَ 11 برنامجًا تدريبيًّا لجميع الفئات.

وفي ختام الحفل كرَّم سموُّ أميرِ منطقة الجوف،الفائزين والفائزات، والتقطت الصور التذكارية.