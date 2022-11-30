أميرِ منطقة جازان يرفعُ الشكرَ للقيادة الرشيدة بمناسبة تسجيل البن الخولاني السعودي في اليونسكو

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رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة تسجيل البن الخولاني السعودي في قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو.

وأكد سموُّه أن تسجيل الين الخولاني السعودي في قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونيسكو يمثل تتويجاً لدعم القيادة الرشيدة السخي لمنطقة جازان في المجالات كافة؛ مما أسهم في استثمار الميز النسبية للمنطقة والوصول بها لعمق إستراتيجي مهم كان أحد ثماره تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وعدَّ سموُّ أميرِ المنطقة تسجيل زراعة البن الخولاني في اليونسكو إنجازًاً يسجل باسم الوطن وليس منطقة جازان فحسب، مبرزاً ما تزخر به المنطقة من قيم ثقافية وتاريخية واقتصادية وسياحة؛ مما سيسهم في دعم اقتصاد وتنمية المملكة بشكل عام، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.