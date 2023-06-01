أميرِ منطقة جازان يزور عددًا من مشايخ محافظتي بيش والريث

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قام صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة عدد من مشايخ محافظتي بيش والريث ، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي قام بها سموُّه لمختلف محافظات المنطقة.

وشملت الزيارة شيخ شمل قبائل الحقو الشيخ علي بن محمد أبو عقيل، بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش،والشيخ أحمد مغشي العزي،بمنزله بقرية الحرف بمركز الجبل الأسود، والشيخ صمعان بن يحيى الرويثي،بمحافظة الريث.

وبحث سموُّ أمير المنطقة مع المشايخ والأهالي احتياجات المراكز والقرى التي شملتها الزيارة من الخدمات والمشروعات التنموية التي يحتاج إليها المواطن ، مؤكدًا سموُّه حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطن والالتقاء بالمشايخ والأهالي والعمل على توفيرها وفق الخطط والبرامج المعدة لها من قبل مختلف الجهات الخدمية بالمنطقة.

وأعرب المشايخ والأهالي عن سعادتهم بزيارة سموِّ أمير المنطقة التي تأتي تجسيدًا لمدى التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

حضر الزيارات وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ، ومحافظ الريث إبراهيم الشعبي،وعدد من المسؤولين.