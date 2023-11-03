أميرِ منطقة جازان يلتقي عددًا من مشايخ محافظة جُزر فرسان

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التقى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمنزل شيخ شمل محافظة جُزر فرسان، الشيخ محمد بن هادي راجحي اليوم ، عددًا من مشايخ المحافظة، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها سموُّه للمحافظة.

وبحث سموُّ أمير المنطقة مع المشايخ والأهالي احتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تلمّس احتياجات المواطن والعمل على توفيرها وفق الخطط والبرامج المعدة لها من قبل مختلف الجهات الخدمية بالمنطقة.

وأعرب المشايخ والأهالي عن سعادتهم بزيارة سموِّ أمير المنطقة التي تأتي تجسيدًا لمدى التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

يذكر أن سمو أمير منطقة جازان، تَفقد خلال الزيارة عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، كما زار عددًا من جزر أرخبيل فرسان.

رافق سموه خلال الزيارة والجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ جزر فرسان عبدالله بن محمد الظافري.