أميرِ نجران : الميزانية تجاوزت الظروف المعاكسة

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رفعَ صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، عظيمَ الشكر والامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين رئيسِ مجلس الوزراء -أيدهما الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام ٢٠٢٣م، وما حملته من بشائر الخير والإنعام.

وأكدَ سموُّه – في تصريح لوكالة الأنباء السعودية- عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، أن ما تحققه المملكة من قفزات إيجابية على الصُعد كافة، وما تشهده من خيرات ونعم، جاء بفضل الله تعالى، ثم بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادة هذه البلاد ـ أعزَّها الله ـ في إدارة شؤونها، وحرصها الدؤوب على أمن وراحة المواطن، وتعزيز أسباب العيش الكريم له، في رغد ورفاه وطمأنينة.

وبيَّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز الدلالات التي تشير إليها هذه الميزانية، ونتائج الميزانية الماضية، إذْ تعدُّ خارقة لكل المعايير والمسلَّمات الاقتصادية، حيث سجلت هذه الزيادة، التي تعكس ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي مطرد وسط الظروف المعاكسة التي تسود العالم.

ونوَّه سموُّه بما احتوته كلمة خادمِ الحرمين الشريفين، وتوجيهات سموِّ وليِّ العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ من مضامين تجسد حرص وعناية ولاة الأمر – أيدهم الله- على ترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق تنمية مستدامة، يهنأ فيها المواطن الكريم.

وفي ختام تصريح سموُّه، دعا المولى أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموَّ وليِّ عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد الخير والنعيم، ويحفظ لها أمنها وأمانها وشعبها الأبي الكريم.