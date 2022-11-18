أميرِ نجران يرعى حفلَ انطلاق فعاليات “ملتقى الإعلام التوافقي”

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يرعى صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد الاثنين القادم، حفلَ انطلاق فعاليات “ملتقى الإعلام التوافقي” الذي ينظِّمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات.

ويشهد الملتقى – الذي يستمر أربعة أيام- جلسات حوارية، منها : “الحوار المجتمعي ودور وسائل الإعلام”، و”الشباب وآفاق المستقبل”، و”الذكاء الاصطناعي”، و”الإعلام.. الواقع والمأمول”، و”تمكين الشباب”، و”التكوين التوافقي بين حائل ونجران”، وندوة خاصة عن العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، إضافةً إلى فعاليات مصاحبة تتناول الفن التشكيلي، والرسم الحر، إلى جانب جولات على أهم المعالم التاريخية والأثرية والسياحية بالمنطقة، وليلة خاصة بالتراث النجراني يحتضنها قصر الإمارة التاريخي، وأخرى بقرية آل منجم التراثية.